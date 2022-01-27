В Ростове местный бизнесмен ответит за сокрытие денег для уплаты недоимки

В Ростове бизнесмен задолжал в бюджет более 134 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице осудят местного бизнесмена, работающего в угледобывающей промышленности, осудят за сокрытие денежных средств от уплаты недоимки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств организации от уплаты недоимки". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что с сентября 2020 года по март 2021 года бизнесмен, зная о наличии у организации недоимки, использовал расчетные счета взаимозависимой коммерческой организации избежал уплаты недоимки на сумму более 134 миллионов рублей. Пока шло предварительное расследование в бюджет была уплачена задолженность на общую сумму в размере более 37 миллионов рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За уклонение от уплаты налогов под суд отправится ростовский бизнесмен.

Он задолжал в государственную казну более 101 миллиона рублей.