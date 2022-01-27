В донском регионе введут в эксплуатацию часть трассы М-4 "Дон"

В Ростове сдадут в эксплуатацию раньше срока участок трассы М-4 "Дон" Фото: Правительство РО

В донской столице в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию участок трассы М-4 "Дон" от 1072 до 1091 километра. Реконструкция этого промежутка длится уже на протяжении двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Председатель российского правительства Марат Хуснуллин сообщил о предстоящем завершении работ на обходе Аксая от 1072-го до 1091-го километра федеральной трассы М-4 "Дон". Реконструкция на этом участке началась еще весной 2020 года.

В настоящее время эта дорога уже носит статус скоростной так как состоит из четырех полос, на которых отсутствуют пересечения и светофоры.. Через участок в настоящее время проведено уже восемь мостов, а также построен путепровод Сальское кольцо.

- Дорожники завершили реконструкцию почти на год раньше: ввести участок в эксплуатацию планируется уже в феврале, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный обход Ростова-на-Дону оборудуют новой системой знаков, столбиков и шумовых полос.

Это снизит число ДТП на опасных участках дороги.