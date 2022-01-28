Донская служба судебных приставов ищет подрядчика для ремонта служебных автомобилей Фото: Ксения КОРЯКИНА

Служба судебных приставов Ростовской области ищет подрядчика для ремонта служебных автомобилей. На эти нужды планируется потратить более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 4 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему предстоит заняться диагностикой и ремонтом служебных автомобилей.

Финансирование закупки будет производиться из средств федерального бюджета. Контракт будет действовать с момента его заключения и до 25 декабря нынешнего года.

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Контракт рассчитан чуть более, чем на год.