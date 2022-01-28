Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 января: на дорогах заторы в четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 января зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Малиновского, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, переулке Ашхабадском, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, и улицах Нариманова, Бодрая и Беляева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Менжинского и проспекту Шолохова.

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