В Ростове ремонт дамбы Северного водохранилища завершат к концу апреля

Уровень воды должны восстановить до нормальных значений к 1 мая 2022 года. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону капремонт дамбы Северного водохранилища планируют завершить к 21 апреля 2022 года. Об этом договорились с подрядчиком, сообщили городские власти.

- Речь идет о гидросооружении №33 Низового водохранилища на реке Темерник. По контракту, работы должны завершить 21 апреля. До этой даты количество воды будет на минимальном уровне, - добавили в городской администрации.

После обновления сооружение вновь наполнят. Предполагается, что уровень воды должны восстановить до нормальных значений к 1 мая 2022 года.

К слову, ремонт начали в этом январе. Само же происшествие с порывом дамбы произошло весной 2021 года. По основной версии, во время непогоды крупное бревно повредило один из трех затворов конструкции. Началась утечка, и уровень воды упал на 1,5 метра. После этого ликвидацией ЧП занимались сотрудники управления по делам ГО и ЧС, МЧС и «Ростовводстройэксплуатации».

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