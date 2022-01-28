Погода в Ростове-на-Дону в выходные 29 и 30 января: прогноз ростовского гидрометцентра

В Ростове и области ожидаются осадки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 29 и 30 января порадует любителей снежной и морозной зимы. Публикуем прогноз донского гидрометцентра.

29 января в городе пройдут снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду, временами порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 0 — -2 градуса, днем — 0 — +2 градуса. 30 января немного похолодает до -2 градусов ночью и до -1 днем. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах сохранится гололедица. Скорость ветра останется прежней.

В других территориях Ростовской области 29 января также пройдут небольшие и умеренные мокрый снег и снег. Местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду, утром и днем порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Ночью на термометре будет -4 — +1 градус, при прояснениях — до -8 градусов, днем — -2 — +3 градуса. 30 января осадки сохранятся, в отдельных районах ожидается метель, Ветер может усиливаться до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -4 до +1 градуса.