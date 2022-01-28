На Ростовском электровозоремонтном заводе стартовала кампания по ревакцинации работников

Фото: Оксана Круглова

В донской столице на Ростовском электровозоремонтном заводе в четверг, 27 января, прошел очередной этап по вакцинации и ревакцинации заводчан.

На предприятии иммунизации работников уделяется особое внимание. Как только в стране стартовала масштабная кампания по вакцинации, на территории завода для удобства работников был организован первый выездной пункт.

И вот уже второй год подряд предприятие тесно взаимодействует по данному вопросу с МБУЗ «Городская больница №7».

Также были организованы встречи с коллективом, на которых заместитель главного врача седьмой горбольницы Елена Конторович развеяла основные интернет-мифы о вакцинации. А еще она ответила на вопросы собравшихся.

Помимо этого, начиная с первых дней пандемии, на заводе разработан и введен целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Это и обеспечение СИЗ всего коллектива, и регулярная санитарная обработка помещений и поверхностей, и точечные встречи главного врача санатория-профилактория завода с работниками для информирования о мерах профилактики и актуализации информации о вакцинации.

Все эти меры в совокупности привели к тому, что процент заболевших крайне мал, а процент вакцинированных работников приближается к 85 процентам.