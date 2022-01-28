Лариса Балина покинула пост министра образования Ростовской области

Лариса Балина уволилась по собственному желанию. Фото: сайт правительства РО.

Сегодня, 28 января, Лариса Балина по собственному желанию покинула пост министра общего и профессионального образования Ростовской области. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Временно исполнять его обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра Андрей Фатеев, - говорится в сообщении.

Лариса Балина возглавляла донской Минобр с октября 2011 года, после повышения Игоря Гуськова. До этого специалист несколько лет была заместителем руководителя образовательного ведомства.

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