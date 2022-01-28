1584 человека заболели коронавирусом за сутки в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 23265 теста на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1584. Это больше, чем за день до этого на 462 человека. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,7. Обновленные данные по эпидситуации опубликовали утром 28 января на сайте донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах Дона. В Ростове - 463 инфицированных. Аксайский район - 93, Таганрог - 84, Шахты - 76, Волгодонск - 65, Сальский район - 63, Новочеркасск - 60, Батайск - 59, по 40 случаев в Азовском и Мясниковском районах. В остальных территориях выявили меньше носителей вируса. В конце списка Советский район с 3 заболевшими.

В больницах сейчас находятся 2368 пациентов, в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ - 211.

За сутки из-за COVID-19 скончались еще 9 человек: 5 женщин от 79 до 88 лет, а также 4 мужчин от 42 до 85 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии не смогли спасти 9998 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 23265 теста на коронавирус. Полностью прививки сделали 1945,94 тысячи человек.

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