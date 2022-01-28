Еще 9 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области

В больницах к этому моменту остаются 2368 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К утру 28 января в Ростовской области стало известно о гибели еще 9 пациентов с коронавирусом. В основном это пожилые люди, но есть и умершие среднего возраста. Суточную статистику опубликовали на сайте донского правительства.

Так, не смогли спасти 5 женщин от 79 до 88 лет и 4 мужчин от 42 до 85 лет. У них были хронические заболевания. Всего же пандемия на Дону унесла 9998 жизней.

В больницах к этому моменту остаются 2368 пациентов, 23 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 211 - на неинвазивной ИВЛ. Количество новых случаев инфекции за сутки увеличилось до 1584.

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