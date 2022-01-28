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Общество28 января 2022 11:22

Пост частной охраны за 3,8 миллиона рублей выставят в Константиновском педагогическом колледже

Деньги выделит областное правительство
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В донском колледже выставят пункты охраны

В донском колледже выставят пункты охраны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Константиновский педагогический колледж принял решение выставить пост частной охраны. На эти нужды планируется потратить более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 9 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который выставит пост частной охраны на входе в Константиновский педагогический колледж. Согласно документации, планируется нанять порядка сорока охранников.

Финансирование закупки будет осуществляться из областного бюджета. Услуги по контракту будут оказываться поэтапно.

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