Пост частной охраны за 3,8 миллиона рублей выставят в Константиновском педагогическом колледже

В донском колледже выставят пункты охраны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Константиновский педагогический колледж принял решение выставить пост частной охраны. На эти нужды планируется потратить более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 9 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который выставит пост частной охраны на входе в Константиновский педагогический колледж. Согласно документации, планируется нанять порядка сорока охранников.

Финансирование закупки будет осуществляться из областного бюджета. Услуги по контракту будут оказываться поэтапно.

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На эти нужды будет потрачено более 1,4 миллиона рублей.