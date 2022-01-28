В Ростовской области судебные приставы временно не будут вести личный прием

Должники и те, кто дожидается выплаты долга, смогут узнать об актуальном положении дел на сайте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Ростовской области, в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, с 29 января временно ограничен прием граждан.

- В период ограничений можно подать заявление письменно или позвонить по телефону, - уточнили в пресс-службе ведомства (указан в конце сообщения - прим. ред.).

Продолжают принимать сообщения через интернет-приемную, а также специальные переносные ящики для корреспонденции, установленные у каждого подразделения Управления.

- Те, кто является стороной исполнительного производства и зарегистрирован на портале «Госуслуги», могут получать информацию в личном кабинете: знакомиться со всеми материалами, направлять приставу заявления и получить юридически значимые объяснения, ответы, копии документов, - добавили в пресс-службе.

Узнать информацию о должниках — физических и юридических лицах — можно на сайте Управления ФССП по Ростовской области в разделе «Информационные системы» и подразделе «Банк данных исполнительных производств».

АЛЛО!

Обратиться в службу судебных приставов можно по номеру 8(863) 210-02-37.

По вопросам, требующим оперативного реагирования — 8(863) 262-44-69.