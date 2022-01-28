5 лет тюрьмы за незаконное строительство грозит жителю Ростовской области

По своей схеме мужчина построил и продал 9 частных домов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 лет тюрьмы за незаконное предпринимательство грозит жителю Ростовской области. Мужчина не регистрировал свой бизнес и строил частные дома без разрешения, но в итоге это нарушение раскрыли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, 42-летний подозреваемый промышлял нелегальными заработками с 2018 по 2021 год в Мясниковском районе. Делец нигде не значился как руководитель, но это его не останавливало, и он нанимал рабочих.
По своей схеме мужчина построил и продал 9 частных домов. Злоумышленник заработал более 13 миллионов рублей.
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