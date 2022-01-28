5 лет тюрьмы за незаконное строительство грозит жителю Ростовской области

По своей схеме мужчина построил и продал 9 частных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 лет тюрьмы за незаконное предпринимательство грозит жителю Ростовской области. Мужчина не регистрировал свой бизнес и строил частные дома без разрешения, но в итоге это нарушение раскрыли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, 42-летний подозреваемый промышлял нелегальными заработками с 2018 по 2021 год в Мясниковском районе. Делец нигде не значился как руководитель, но это его не останавливало, и он нанимал рабочих.

По своей схеме мужчина построил и продал 9 частных домов. Злоумышленник заработал более 13 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обещала кухню и сбегала с деньгами: в Ростове бизнесвумен похитила 2,5 млн рублей

Подозреваемую уже поймали, сейчас она под стражей (подробности)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.