Футбольное поле в калмыцком поселке Цаган Аман не соответствует требованиям ГОСТ

Спортплощадку в Калмыыкии сделают соответствующей ГОСТу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калмыкии прокуратура проверила исполнение законодательства об антитеррористической защищенности объектов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что были нарушены требования антитеррористической защищенности объектов спорта. Районная администрация не создала комиссию для категорирования действующего мини-футбольного поля в п. Цаган Аман. Процедура также не была проведена, а какие-либо меры антитеррористической защищенности при проведении спортивных мероприятий не предпринимались.

При проверке на футбольном поле был выявлен ряд нарушений. Было зафиксировано нарушение целостности поля, в местах стыков на полу обнаружились щели, из-под которых выступал асфальт и щебень.Металлическое ограждение, установленное по периметру, было повреждено в в двух местах, а сама площадка была замусорена и по периметру напольного покрытия заросла травой. Перед входом на площадку красуется яма глубиной около метра, перекрытая деревянным строительным поддоном. Дверца шкафа с электрическим счётчиком внутри погнута и не препятствует попаданию влаги.

- Прокурор района обратился в суд с иском к районной администрации об обязании создать комиссию для проведения категорирования спортплощадки, провести обследование и категорирование объекта, выделить денежные средства на приведение спортивной площадки в соответствие с требованиями ГОСТ, - говорится в тексте сообщения.

Суд принял решение удовлетворить иск. В настоящее время исполнение решения суда контролируется прокуратурой.