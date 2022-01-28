С 28 по 31 января в Ростове поднимается ветер до 18 м/с

Во время ветра нужно держаться как можно дальше от легких построек и деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области, и в том числе в донской столице, с 28 по 31 января ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 м/с, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

Всех просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Во время ветра нужно держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев.

При скачках напряжения в домах следует отключить все электроприборы. Подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам опасно для жизни. В экстренных нужно звонить по номеру «112».

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