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Общество28 января 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 января: заторы в шесть баллов на дорогах города

Вечерние пробки в Ростове оценены в шесть баллов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Ларина, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Чехова, Ворошиловском и Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, Лесопарковая и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Плиева, Волкова, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, 1-й Конной Армии, 1-я Линии, 14-й Линии, Менжинского, переулках Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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