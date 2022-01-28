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Происшествия28 января 2022 19:29

В Ростовской области сгорел частный дом

Специалисты устанавливают причину возгорания
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области сгорел частный дом

В Ростовской области сгорел частный дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 28 января, около семи часов вечера в хуторе Абрамовка Каменского района. На улице Абрикосовой загорелся частный дом № 108. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, заметившие огонь и дым.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 48 квадратных метров помещения. Ликвидировать возгорание пожарным удалось лишь к 19:50. К счастью, при возгорании никто не пострадал. Причина пожара остается неизвестной, ее выяснением занимаются специалисты.

- К тушению пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава, - говорится в тексте сообщения.

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Местные жители помогали спасателям потушить здание.

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