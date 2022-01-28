Уголовное дело по невыплате зарплаты возбудили в Калмыкии после публикаций в СМИ

Более двух месяцев пять работников не получали зарплату Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный Комитет по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы пяти работникам одного из муниципальных унитарных предприятий после публикаций в СМИ. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ведомства.

- По результатам проверки сведений из СМИ Черноземельским межрайнным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации, - уточнили в следкоме.

По версии следствия, подозреваемая — исполняющая обязанности директора муниципального унитарного предприятия предприятия с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го не выплатила зарплату пяти работникам более чем за два месяца. Сумма задолженности перед сотрудниками оказалась более 600 тысяч рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего — расследование продолжается.

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