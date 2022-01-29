Сильный ветер и снег с дождем в лицо ждет жителей Ростова и области в субботу

29 января пригодился бы зонт, да только обещают сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове и Ростовской области в субботу, 29 января, ожидаются осадки в сиде снега и мокрого снега, переходящие в дождь, которые начнутся ближе к полудню. Об этом в «КП — Ростов-на-Дону» у синоптиков Ростгидрометцентра.

- Утром ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, - рассказали в прогнозе. - Ветер южный и юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами днем до 14 метров в секунду.

После морозной недели ростовчан ждет потепление. Днем столбики термометров покажут от нуля до +2 градусов тепла.

По Ростовской области прогноз аналогичный, только местами ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После морозной недели жителей Ростовской области ждет резкое потепление

Воздух прогреется до +5 градусов (подробнее)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.