Более 1,3 млрд рублей не освоили при ремонте дорог в Ростовской области

Практически пятую часть от поступившего в бюджеты транспортного налога местные власти не смогли освоить Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 10 муниципалитетов не смогли использовать около 1,3 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом губернатор Василий Голубев говорил на пресс-конференции.

Глава региона напомнил, что уже два года как транспортный налог уходит в бюджет муниципалитетов, а не в областной.

- Общий объем переданных денег составил 6,6 млрд рублей. Порядка десятка районов не использовали эту поддержку и недоосвоили до 20%. Это довольно приличная сумма, с помощью которой могли бы решить ряд задач. Уже говорили и о ямочном ремонте, об использовании литого асфальта. Эта тема во многом зависит от освоения и дисциплины организации работ, - пояснил Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что состояние муниципальных дорог должно быть одним из приоритетных вопросов для местного руководства.

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