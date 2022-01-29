В Ростовской области 69-летний пенсионер за рулем попал в ДТП и оказался в больнице

В аварии пострадал один водитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге произошло ДТП, в результате которого 69-летний пенсионер попал в медучреждение. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В пятницу, 28 января, в 10.30 на улице Октябрьской 69-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Accent», по предварительным данным, совершая левый поворот, столкнулся с движущимся навстречу «Ваз 211440», за рулем которого находился 42-летний водитель, - уточнили подробности происшествия в Госавтоинспекции.

В результате аварии водителю пенсионного возраста потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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