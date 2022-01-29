Самая загруженная школа в Ростове переводит 5-11 классы на дистанционное обучение

"Дистант" продлится минимум неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове самая загруженная школа города - № 75, что в микрорайоне Суворовском, - с понедельника, 31 января, переведет учеников 5-11 классов на дистант. Об этом сообщает «Панорама» со ссылкой на директора школы Галину Курочкину.

Мера связана с резким увеличением заболеваемости ОРВИ И гриппом среди учеников средней школы и старшеклассников. За три дня заболели 200 ребят, а всего в школе на больничном — около 800 учеников. Всего же в школе учатся около 4200 детей.

- Нам надо сбить эту волну, иначе заболеваемость будет только расти, - приводит издание слова директора.

В младших классах же заболеваемость не превышает 14%, и это ниже допустимого эпидпорога. Так что ученики 1-4 классов останутся за партами.

Остальные будут заниматься в онлайне, а те, кто получает бесплатное горячее питание, сможет забирать порцию в школе.

Дистанционное обучение по планам продлится одну неделю — до 5 февраля, дальше руководство будет ориентироваться на ситуацию по уровню заболеваемости учеников.

Напомним, сейчас учебные заведения сами в праве решать, переводить ли учеников на «удаленку», а добро должен дать Роспотребнадзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Условия для перевода школ на дистант в Ростовской области: разъяснения правительства

Власти рассказали, когда будут переводить на удаленку школы в Ростовской области (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатора Ростовской области попросили перевести школы на дистанционное обучение

Люди жалуются, что в образовательных учреждениях болеют многие ученики и учителя (подробнее)