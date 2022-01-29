Земельные сертификаты в 2022 году получат почти 800 многодетных семей в Ростовской области

Сертификаты могут получить жители трех городов региона. Фото: пресс-служба Ростовской области

В Ростовской области почти 800 многодетных семей из Ростова, Батайска и Таганрога станут обладателями земельных сертификатов в 2022 году. Об этом сообщает правительство региона.

Как отметили в пресс-службе, такая альтернативная мера поддержки оказывается в трех городах, где нет свободных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

С начала года уже 233 многодетные семьи получили такие сертификаты. Бюджетные субсидии можно будет использовать для покупки жилья, строительства дома, внесения паевого взноса в жилищный кооператив или погашение ипотеки. Документ действует 90 дней.

– Такая форма господдержки, как земельный сертификат взамен участков, оказывается жителям Дона с 2020 года. Свои жилищные условия уже смогли улучшить 1062 семьи, в том числе 789 – в 2021 году, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев. – До 2024 года в региональном бюджете предусмотрены средства для предоставления земельных сертификатов 800 семьям ежегодно.

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