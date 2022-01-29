Какую погоду прогнозируют синоптики в Ростовской области в феврале

Погода в Ростове будет переменчивой. Фото: ДЕМКОВ Денис

Холода и осадки прогнозируют синоптики в Ростовской области в феврале. Осадков ожидается выше климатической нормы для последнего месяца зимы, передает газета «Наше время» со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Среднемесячная температура обещает быть ниже обычного, особенно в начале февраля: -4-9 ночью, а в северных районах до -12 градусов. Днем ожидается не выше +4.

В середине месяца зачастят дожди, переходящие в мокрый снег: ночью будут заморозки, а днем потепление выше нуля.

В конце февраля будет холодно, при прояснении в ночные часы — до -15, днем — не выше -6, вероятны снегопады и метели. Поэтому ранней весны ждать в Ростове и области не стоит, уверены синоптики. Теплеть начнет не раньше середины марта.

Метеочувствительным людям лучше приготовиться к резким перепадам атмосферного давления.

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