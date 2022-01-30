В воскресенье в Ростовской области синоптики обещают гололедицу и сильный ветер

Еще ростовчан подстерегают опасные сосульки и сход снега с крыш Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой будет погода в Ростове и области в воскресенье, 30 января, рассказали синоптики Ростовского гидрометцентра.

В донской столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и мокрый снег. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, потому что на дорогах будет гололедица. Воскресную прогулку может испортить сильный ветер — юго-западный и западный со скоростью 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха будет около нуля — от -1 до +1.

По Ростовской области погода мало чем отличается. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В различных территориях дневная температура составит от -3 до +2.

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