Эстакаду на пересечении Еременко и Малиновского могут построить в Ростове

Пока планируется только разработка проектно-сметной документации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону до 1 июня собираются приступить к проектированию дорожной развязки на пересечении улиц Малиновского и Еременко. Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону на совещании по работе департамента автодорог и организации дорожного движения.

Сити-менеджер отметил, что оставлять перекресток в существующем виде невозможно.

- Мы строим большое количество дорог в Левенцовке, у нас идет активное строительство, - добавил глава.

Градоначальник объяснил, что речь идет о развязке с эстакадой, которая сможет стать частью будущей западной хорды.

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