Власти Ростовской области сообщили о гибели 6 пациентов с коронавирусом

В стационарах сейчас находятся 2565 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области из-за коронавируса скончались еще 6 человек. Это люди старшего и пожилого возраста, сообщают власти. Обновленные данные по эпидситуации за прошедшие сутки опубликовали утром 30 января на сайте донского правительства.

Не смогли спасти 2 женщин 73 лет и 81 года, а также 4 мужчин от 54 лет до 81 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего же с начала пандемии ушли из жизни 10011 человек, болевших COVID-19.

В стационарах сейчас находятся 2565 пациентов, 28 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. За стуки количество инфицированных возросло еще на 2341 человека.

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