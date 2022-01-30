440 жителей Ростовской области излечились от коронавируса за сутки

Больше всего носителей вируса в Ростове-на-Дону Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки от коронавируса излечились 440 человек. Всего же с начала пандемии инфекцию смогли победить 184 872 жителя региона. Об этом сегодня, 30 января, сообщает сайт донского правительства.

Однако заболеваемость при этом продолжает бить все возможные рекорды, и количество случаев уже исчисляются тысячами. Так, например, со вчерашнего дня к утру 30 числа выявили сразу 2341 инфицированного. Больше всего носителей вируса оказалось в Ростове-на-Дону.

Кроме того, ежедневно власти сообщают о смертельных исходах среди заболевших пациентов. За прошедшие сутки не смогли спасти еще 6 человек - 2 женщин и 4 мужчин. Это люди старшего и пожилого возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростовской области сообщили о гибели 6 пациентов с коронавирусом

Не смогли спасти 2 женщин и 4 мужчин (подробности)