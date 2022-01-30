Батайчанин украл у возлюбленной дрель и ТВ-приставку

Арестовали ранее судимого молодого человека 24 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ростовской области ограбил бывшую возлюбленную, но вместо легких денег теперь может получить срок. Молодой человек пока в статусе подозреваемого. Его временно отправили под стражу, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Арестовали ранее судимого батайчанина 24 лет. Выяснилось, что злоумышленник в один из вечеров выпивал горячительное, понадобились деньги, и он вспомнил экс-подругу.

Полицейские установили, что бандит пошел на дело, потому что хозяйки не было дома. Он разбил стекло, потом вынес электродрель и ТВ-приставку. Инструмент «добытчик» успел продать, а вот технику все же вернули владелице. Сумма ущерба составила 1700 рублей.

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