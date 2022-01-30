Вблизи границ Ростовской области заметили украинских военных и боевую технику

Всего разместили 11 боевых спецмашин Фото: Василий Вахрин

Вблизи границ Ростовской области на Донбассе наблюдатели ОБСЕ заметили украинских военных и боевую технику. Об этом сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР, старший лейтенант Александр Мазейкин.

По словам представителя ведомства, на прошедшей неделе тайно переправили и разместили 11 боевых спецмашин, в том числе БТРы, БМП и один зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса». Предварительно, техника находится «на гражданских объектах и в лесном массиве».

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о 10 боевиках «Правого сектора» (экстремистская организация, которая запрещена в России) в районе села Гранитное.

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