Глава ДНР назвал три доказательства скорой атаки на Донбасс вблизи Ростовской области

Ранее на Донбассе наблюдатели ОБСЕ заметили украинских военных и боевую технику Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава ДНР Денис Пушилин назвал три доказательства планируемой атаки на Донбасс вблизи границ Ростовской области. Свою точку зрения политик озвучил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

- Возможен ли какой-то конфликт и возможна ли горячая фаза - к сожалению, возможна, но в отношении нас. По сути мы видим, что украинская сторона просто готовится напасть на Донбасс - разрешить конфликт силовым путем, - подчеркнул Денис Пушилин.

Руководитель ДНР пояснил, что такие ожидания появились по ряду причин. Во-первых, вызывает настороженность «количество военной техники и бойцов на линии соприкосновения». Во-вторых, сейчас перебрасывают оружие, «которое уже давно не использовали, в том числе «Ураганы» и «Смерчи». Еще одна причина - участие и съемки иностранных журналистов, «в период, когда раздувается истерия в западных СМИ».

К слову, ранее на Донбассе наблюдатели ОБСЕ заметили украинских военных и боевую технику. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР.

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