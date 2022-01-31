В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе будет дождливо и пасмурно

Осадки ожидаются с понедельника по пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя - с 31 января по 6 февраля - будет дождливой и пасмурной. Это обновленный прогноз синоптиков Гидрометцентра.

Осадки с мокрым снегом ожидаются в течение дня в понедельник, 31 числа, а также во вторник, среду, четверг и пятницу. Днем температура воздуха будет плюсовой, самым теплым может стать 3 февраля, в эту дату обещают до +9 градусов.

По ночам в донской столице до пятницы прогнозируют от 0 до +5, однако в субботу и воскресенье похолодает до -3-5 градусов. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный, но к концу недели он вновь сменит направление.

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