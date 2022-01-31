Дожди на повлияли на расписание рейсов аэропорта Платов в Ростовской области

Осадки продлятся еще около 2 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утренняя непогода - дожди с мокрым снегом и гололедица - не повлияли на работу аэропорта Платов в Ростовской области. Об этом можно судить по онлайн-табло на сайте авиагавани.

Все рейсы отправляются и прибывают по расписанию. Ни один борт не задерживается. Работу сейчас ведут в штатном режиме.

Рано утром 31 января начались осадки. Они продлятся еще около 2 часов, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Затяжные дожди синоптики обещают также в течение всей рабочей недели.

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