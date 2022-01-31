83 млн рублей направят на дополнительное ПЦР-тестирование в Ростовской области

В ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области на дополнительное ПЦР-тестирование направят около 83 млн рублей. Это больше установленных ранее объемов. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Деньги на исследования получат кожно-венерологический диспансер и областной консультативно-диагностический центр. Туда поступают анализы со всего региона.

К слову, в ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории. В среднем специалисты учреждения проверяют почти по 8 тысяч тестов в день. Ранее на медоснащение центра из донской казны потратили 229 млн рублей, еще 145 млн рублей поступило от федеральных властей.

- Использование современных высокотехнологичных медицинских аппаратов позволяет значительно повысить уровень первичной диагностики и раннего выявления заболеваний, а значит - наиболее эффективно определить тактику лечения. Работа по оснащению важна, и мы её будем продолжать, - подчеркнул Василий Голубев.

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