83 млн рублей направят на дополнительное ПЦР-тестирование в Ростовской области

В ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории
Фото: Алиса ТИТКО
В Ростовской области на дополнительное ПЦР-тестирование направят около 83 млн рублей. Это больше установленных ранее объемов. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.
Деньги на исследования получат кожно-венерологический диспансер и областной консультативно-диагностический центр. Туда поступают анализы со всего региона.
К слову, в ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории. В среднем специалисты учреждения проверяют почти по 8 тысяч тестов в день. Ранее на медоснащение центра из донской казны потратили 229 млн рублей, еще 145 млн рублей поступило от федеральных властей.
- Использование современных высокотехнологичных медицинских аппаратов позволяет значительно повысить уровень первичной диагностики и раннего выявления заболеваний, а значит - наиболее эффективно определить тактику лечения. Работа по оснащению важна, и мы её будем продолжать, - подчеркнул Василий Голубев.
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