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Общество31 января 2022 8:46

83 млн рублей направят на дополнительное ПЦР-тестирование в Ростовской области

Деньги получат два учреждения, которые проверяют анализы со всего региона
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории

В ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории

Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области на дополнительное ПЦР-тестирование направят около 83 млн рублей. Это больше установленных ранее объемов. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Деньги на исследования получат кожно-венерологический диспансер и областной консультативно-диагностический центр. Туда поступают анализы со всего региона.

К слову, в ОКДЦ сейчас работают 4 лаборатории. В среднем специалисты учреждения проверяют почти по 8 тысяч тестов в день. Ранее на медоснащение центра из донской казны потратили 229 млн рублей, еще 145 млн рублей поступило от федеральных властей.

- Использование современных высокотехнологичных медицинских аппаратов позволяет значительно повысить уровень первичной диагностики и раннего выявления заболеваний, а значит - наиболее эффективно определить тактику лечения. Работа по оснащению важна, и мы её будем продолжать, - подчеркнул Василий Голубев.

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