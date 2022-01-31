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Общество31 января 2022 9:20

В Минпромторге назвали причины трагедии на «Комбинате «Каменском», возбуждено дело

Гибель 7 специалистов сейчас расследуют сотрудники СК в Ростовской области
Ангелина СКИБА
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ЧП произошло 29 июля 2021 года. Фото: сайт «Комбината «Каменского»

ЧП произошло 29 июля 2021 года. Фото: сайт «Комбината «Каменского»

В Ростовской области завели уголовное дело из-за грубых нарушений, которые привели к гибели 7 человек на «Комбинате «Каменском» летом 2021 года. Также эксперты назвали причину трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

- Выяснили, что причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности руководством цеха во время устранения сбоя в работе оснастки. Также в несоблюдении правил уличили должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии, - сообщили в Минпромторге.

Известно также, что семьям погибших специалистов предприятие выплатило компенсации в 93 млн рублей. Оказали материальную помощь.

ЧП произошло 29 июля. Тогда серьезные ожоги получили сразу 7 работников. Они один за другим они скончались в больнице. Медики сделали все возможное, но у пострадавших шансов выжить было крайне мало. Специалисты получили сильные ожоги, повреждения составляли от 80 и 100% кожного покрова.

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