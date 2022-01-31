Еще 10 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области

В больницах региона сейчас находятся 2676 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области из-за коронавируса скончались еще 10 человек, все пожилые люди. Информацию об этом 31 января опубликовали на сайте донского правительства.

По данным властей, за сутки стало известно о гибели 9 женщин от 69 до 90 лет и одного мужчины 70 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 10021 человек.

В больницах региона сейчас находятся 2676 пациентов, 21 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. За прошедшие сутки выявили еще 2744 заболевших.

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