В Ростове учащихся педагогического колледжа перевели на дистанционное обучение

Занятия будут вести в онлайн-режиме в течение двух недель
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове учащихся Донского педагогического колледжа перевели на удаленное обучение из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Это сегодня, 31 января, подтвердили в образовательном учреждении.
Воспитанники будут заниматься в онлайн-режиме в течение двух недель, до 14 февраля. Лекции для молодых людей и девушек должны проводить с помощью видео-конференций.
Ранее власти сообщили, что с распространением омикрон-штамма заболевают все больше детей и подростков. Если количество юных пациентов увеличится, могут открыть еще 140 ковидных коек в 8 госпиталях.
К слову, основной защитой от инфекции сейчас остается вакцинация. В донской столице юношей и девушек уже начали прививать. Для этого используют препарат «Гам-КОВИД-Вак-М».
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