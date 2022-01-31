В Калмыкии десяток водителей были судом лишены прав

В Калмыки десять водителей лишились водительских прав Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Республике Калмыкия лаганская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам удалось выявить десятерых водителей, которые незаконно получили права на вождение автомобиля. По закону они не должны были обладать ими так как имеют различные заболевания, которые препятствуют получению водительских прав. Прокуратура направила в суд десяток административных исков с требованием лишить этих водителей прав. Все они судом были удовлетворены.

- В отношении водителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, но получивших водительские удостоверения за пределами республики, прокуратурой района в целях проверки законности их получения направлены информации в прокуратуры соседних регионов, - говорится в тексте сообщения.

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В дорожном происшествии пострадали четыре человека.