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Общество31 января 2022 12:19

В Таганроге из-за аварийной ситуации на коллекторе ввели режим ЧС

Под особым вниманием оказалось несколько участков
Ангелина СКИБА
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Режим будет действовать до отдельного распоряжения властей. Фото: пресс-служба МЧС России по РО.

Режим будет действовать до отдельного распоряжения властей. Фото: пресс-служба МЧС России по РО.

В Таганроге из-за аварийной ситуации на самотечном коллекторе ввели режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал сити-менеджер Михаил Солоницин, документ можно найти на сайте городской администрации.

В зону ЧС попали несколько участков. Первый - на коллекторе от Восточной насосной станции: от Чехова, 357 до пересечения Галицкого и Поляковского шоссе. Второй - коллектор №31 под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК имени Бериева.

Третий - главный самотечный коллектор: от колодца на пересечении 14-ого Артиллерийского и Батайского, по Железная до 3-его Артиллерийского и Железнодорожной. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать «до особого распоряжения».

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