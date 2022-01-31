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Общество31 января 2022 13:46

В Центральном хуруле Калмыкии рассказали о праздновании Цаган Сара

И о том, почему его празднуют в марте, а не в феврале
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии рассказали о праздновании Цаган Сара. Фото: Центральный хурул Калмыкии

В Калмыкии рассказали о праздновании Цаган Сара. Фото: Центральный хурул Калмыкии

В калмыцких социальных сетях пользователей взволновал вопрос о том, когда будет правильным отмечать национальный праздник Цаган Сар. Служители храма рассказали, почему его следует отмечать в марте, а не в феврале. Об этом сообщил старший администратор хурула Йонтен-гелюнг.

Дело заключается лишь в астрологической традиции, которой следуют калмыки. Цаган Сар в Монголии и Бурятии празднуют в первый лунный день месяца Тигра. А в Калмыкии принято его отмечать в первый лунный день месяца Дракона.

Первой даты обычно придерживаются халха-монголы, тувинцы и буряты. Разница в астрологических традициях появилась из-за дополнительного месяца. Он появляется как компенсация отставания лунного календаря от григорианского. В связи с этим жители Калмыкии празднуют Зул и Цаган Сар с отставанием в месяц от братских народов. Но так происходит лишь один раз в четыре года.

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Картина носила название «Песня Зеленой Тары».

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