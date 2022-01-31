В Калмыкии прокуратура проводит проверку по факту избиения заключенного в колонии

В Калмыкии прокуратура проводит проверку по факту избиения заключенного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии прокуратура проводит проверку после сообщения об избиении одного из заключённых в местной исправительной колонии №2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям уже удалось установить, что присланный в отдел видеоматериал с обращением относится к событиям, которые произошли в начале 2020 года. По поручению прокурора республики в исправительное учреждение выехал первый заместитель прокурора республики Эдуард Логвинов.

- По факту видеообращения в сети «Интернет» следователи проводят проверку, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Проверка проходит под контролем региональной прокуратуры, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.