В Ростовской области преподавателю ПТУ грозит штраф из-за учеников-прогульщиков

Преподавателю поварского мастерства грозит штраф из-за того, что ученики пропускали занятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Верхнедонском районе, в ПТУ с проверкой нагрянула полиция, рассказали в учебном заведении.

- Изначально проверка была в Центре занятости. А потом – уже у нас. Дело в том, что Центр занятости заключил договор с училищем на обучение дополнительной специальности пятерых человек. Но из-за ковидных ограничений , а также из-за того, что все люди – взрослые, работают, ученики ходили с пропуском, - рассказывает собеседник издания.

Правоохранительные органы усмотрели в этом нарушение соглашения между бюджетными учреждениями. Теперь преподавателю, который преподает предмет поварское мастерство, грозит штраф.

- Сумма штрафа не ясна. Решение о нем должен вынести суд, - прокомментировал собеседник издания.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что полицейские задержали 21 мигранта. Люди незаконно трудились на одном из местных предприятий.

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