Цена на квартиры в Ленинском районе Ростова взлетели на 75%

В Ростове на 75% подорожали квартиры в новостройках Ленинского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице был зафиксирован резкий рост цен на квадратный метр жилья в новостройках. Об этом сообщили аналитики портала DomostroyDon.

Такой вывод был сделан, согласно проведенным в минувшем году исследованиям. В начале 2021 года один квадратный метр жилья в новостройках стоил 66,4 тысяч рублей, а к концу года его цена возросла до 95,4 тысяч рублей. Средневзвешенная цена жилплощади увеличилась на 43,67%.

- Под влиянием различных факторов цена росла ежемесячно в динамике от 0,83 до 7,82%, - говорится в тексте годового аналитического отчета.

Также, согласно этой статистике стало известно, что больше всего подорожали квартиры в новостройках Ленинского района. Цена с января по декабрь взлетела на целых 75%. В этом районе в начале года за «квадрат»жилплощади просили около 78 тысяч рублей, то уже в декабре будущие жильцы должны были заплатить за него 135 тысяч рублей.

На втором месте по росту цен на квартиры стал Октябрьский район. Здесь жилье подорожало на 62,4%. Меньше всего квартиры подорожали в Ворошиловском районе - за прошлый год их цена выросла на 36,47.

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