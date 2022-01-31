В Ростове-на-Дону и Ростовской области предприятия Ассоциации перевозчиков активно вакцинируют сотрудников от коронавируса

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В донской столице полным ходом идет вакцинация работников предприятий, входящих в состав Ассоциации перевозчиков. А это более 50 компаний и уже три с половиной тысячи привитых работников.

- Несмотря на все беспрецедентные меры, принятые для обеспечения безопасности транспортной системы, полноценно защитить себя и своих близких мы сможем только с помощью вакцины, - прокомментировал президент Ассоциации, депутат городской думы Магомед Дарсигов.

Кстати, в Таганроге в компании «Автолайн», в соответствии с рекомендациями Минздрава, в целях профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 приняли решение провести вакцинацию работников непосредственно на предприятии.

Родственники сотрудников также прошли вакцинацию на территории компании.

По такому же принципу провели вакцинацию АО АТП-5, Автоколонна 1559, ООО "Аксай- Авто", ООО "АЗОВАВТОТРАНС".

Ранее перевозчики Ассоциации РО разместили плакаты о соблюдении масочного режима в общественном транспорте.

Тысяча наклеек с напоминанием пассажирам о соблюдении масочно-перчаточного режима появилась и в автобусах.

- Наш призыв - залог общей безопасности, который на стикерах наземного транспорта направлен на привлечение внимания пассажиров к своему здоровью и здоровью окружающих, – подчеркнул Магомед Дарсигов.