Убийство потенциальной тещи обернулось реальным сроком для жителя Ростовской области

Дончанин получил срок за убийство потенциальной тещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Волгодонска получил срок за убийство потенциальной тещи. В отношении него были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" и 105 УК РФ "Убийство". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в сентябре 2021 года 60-летний мужчина, будучи у себя дома, распивал спиртные напитки со своей 41-летней сожительницей и ее 64-летней матерью. В результате разразившейся ссоры злоумышленник бросился на обеих женщин и стал бить их деревянным стулом по голове и туловищу. А затем он схватил кухонный нож и всадил его сначала в шею, а потом в грудь потенциальной тещи. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. А сама подруга нападавшего оказалась в больнице, где медики смогли оказать ей квалифицированную помощь.

- Злоумышленник признал вину в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в тексте сообщения.

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