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Происшествия31 января 2022 19:38

В Калмыкии отправили под стражу подозреваемого в убийстве двух человек

Такое решение было принято местным судом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии заключили под стражу подозреваемого в убийстве двух человек

В Калмыкии заключили под стражу подозреваемого в убийстве двух человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии заключили под стражу подозреваемого в убийстве двух человек. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, что инцидент произошел 29 января 2022 года на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района были обнаружены тела 63-летнего местного жителя и 67-летнего жителя Республики Дагестан. Правоохранители задержали подозреваемого совершении преступления. Им оказался 51-летний житель Республики Дагестан.

- Следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, - говорится в тексте сообщения.

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