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Происшествия1 февраля 2022 6:00

На трассе под Ростовом автоледи на иномарке насмерть сбила пешехода

Мужчина шел навстречу автомобилю посреди проезжей части
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Автоледи на иномарке насмерть сбила дончанина. Фото: ГИБДД по РО

Автоледи на иномарке насмерть сбила дончанина. Фото: ГИБДД по РО

На трассе в Ростовской области иномарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 31 января, около девяти часов вечера в Аксайском районе, на трассе Подъезд от М-4 «ДОН» - Ольгинская - Верхнеподпольный - Семикаракорск - Волгодонск - Ростов. По предварительным данным, 38-летняя автоледи на иномарке Hyundai Solaris сбила 52-летнего мужчину, который в темноте шел навстречу автомобилю прямо по посреди проезжей части, да еще и полностью в черной одежде.

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм различной степени тяжести. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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