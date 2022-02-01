В епархии Ростова опровергли слухи о кровоточащей иконе Александра Невского

Новость о кровоточащей иконе в РПЦ назвали фейком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фейком оказалось сообщение о кровоточащей иконе святого князя Александра Невского в Ростове. Если бы такое в действительности произошло, церковь не стала бы скрывать это, однако подтверждений якобы произошедшему чуду не нашли. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

- Сообщалось, что икона начала кровоточить на выставке «Дон православный», однако это неправда, фейк. Мероприятие состоялось около двух недель назад, и за это время произошедшее не подтвердилось. Нам о таком обязательно бы сообщили. Неизвестно, какие цели преследовал автор этой информации, однако он не просто неудачно пошутил, но совершил тяжкий грех богохульства, - подчеркнул Игорь Петровский.

Фото иконы князя Александра Невского с подписью о том, что святыня закровоточила распространилось ранее в Интернете. Неизвестный автор отметил, что «это уже не первый случай».

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