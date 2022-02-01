С 1 марта в Ростовской области на М-4 изменят схему движения транспорта

Следует помнить об изменениях и заранее планировать маршруты. Фото: пресс-служба компании «Автодор».

В Ростовской области изменят схему движения на 1074 км трассы М-4 «Дон» вблизи поселка Дорожный. Нововведение будет действовать с 1 марта по 30 апреля, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Ограничения собираются ввести на время планового ремонта. Транспорт должны направить по альтернативным маршрутам.

- При движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062 км М-4 «Дон». Для тех, кто соберется ехать со стороны Ростова в направлении Волгодонска, разворот разрешат на развязке в районе 1084 км, - пояснили в «Автодоре».

Всех водителей на указанных отрезках пути просят быть предельно внимательными и осторожными. Следует помнить об изменениях и заранее планировать маршруты.

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