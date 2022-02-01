Еще 2833 человека заболели коронавирусом в Ростовской области

36,4% заболевших - люди от 18 до 45 лет, 21,9% - дети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 2833 человека. Коэффициент распространения инфекции достиг уже 1,99. Такие данные утром 1 февраля опубликовали на сайте донского правительства.

Новые случаи все также выявляют во всех 55 территориях региона. Ростов - 897, Таганрог - 128, Батайск - 100, по 99 инфицированных в Новочеркасске и Аксайском районе, в Шахтах - 90. Меньше всего положительных тестов - по 3 - в Советском и Усть-Донецком районах.

36,4% заболевших - люди от 18 до 45 лет, 21,9% - дети. В больницах сейчас находятся 2676 пациентов, 25 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки зарегистрировали еще 16 смертей. Скончались 9 женщин от 48 до 84 лет, а также 7 мужчин от 52 до 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10037 человек.

В лабораториях проверили со вчерашнего дня 3213 анализов на вирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1953,46 тысячи человек.

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